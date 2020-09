Natürlich sind alle modernen Assistenzsysteme auch für den MC20 auf Wunsch mit an Bord. Maserati will Purismus nicht auf Kosten der Sicherheit gehen lassen und erteilt damit all jeden Fans eine Absage, die aus Stolz auf ihre Fahrkunst lieber auf die Helferlein verzichtet hätten. Ebenfalls nicht verzichtet werden muss auf die Musik, die aus den beiden armdicken Endrohren über dem ebenfalls martialischem Heckdiffusor tönt. In einem speziellen Sportmodus bollert der MC20 so heftig los, dass Rammsteins Werke dagegen wie eine zarte Symphonie anmuten. Die Frage ist, ob der mutwillige, aber echte Lärm den Segen der Behörden findet.