„Es begann mit Jucken und Brennen im Schritt, das immer schlimmer wurde. Unten herum fühlte sich alles wund an. Ich konnte nicht mehr Rad fahren und an Sex war überhaupt nicht zu denken“, berichtet Patientin Sabine H. „Mein Gynäkologe gab mir immer nur ein Mittel gegen Scheidenpilz. Schließlich machten sich weiße Hautstellen sowie Risse im Gewebe bemerkbar, und die kleinen Schamlippen begannen abzuflachen“, so die Steirerin. Auch Rita M. ist von dieser Erkrankung betroffen. Die knapp 30-Jährige erzählt in einer Facebook-Gruppe: „Mein Scheideneingang ist schon so verengt, dass ich diesen erst aufdehnen muss, wenn ich Geschlechtsverkehr haben möchte. Ich fürchte mich vor jeder Menstruation, denn das Einführen eines Tampons ist mühsam.“ Da sich die Beschwerden von Frau S. nicht besserten, suchte sie im Internet nach Hinweisen und stieß auf Lichen sclerosus. Sie wechselte den Gynäkologen, der die Symptome erkannte. Um die Diagnose abzusichern, wurde eine Gewebeentnahme mittels Stanzbiopsie durchgeführt und daraufhin die Kortisontherapie eingeleitet.