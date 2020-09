Denn im Gegensatz zu Chelsea holte Liverpool vor dem Premier-League-Start am Samstag bisher nur den griechischen Linksverteidiger Konstantinos Tsimikas um 13 Millionen Euro von Olympiakos Piräus. Allzu viele weitere Zugänge dürfte es laut Trainer Jürgen Klopp nicht mehr geben. „Im Moment leben wir in einer Welt voller Unsicherheiten“, sagte der Deutsche in einem BBC-Interview in Anspielung auf die Coronavirus-Pandemie. „Aber für manche Vereine ist es weniger wichtig, wie ungewiss die Zukunft ist. Diese Vereine gehören Ländern oder Oligarchen. Wir sind ein anderer Klub.“