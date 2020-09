Auch in dieser Causa sticht Kitzbühel einmal mehr hervor, denn eine derart hohe Zahl an Partnerhotels gibt es innerhalb der ATP-Stationen auf der ganzen Welt so gut wie nicht. „Wir unterstützen die Veranstalter bereits von Anfang an als Partnerhotel und haben ihnen auch in schwierigen Zeiten die Treue gehalten – als Kitzbühel etwa die Lizenz verloren hatte“, erklärt Kitzhof-Hoteldirektor Johannes Mitterer. Dass das Turnier heuer trotz Pandemie stattfinden kann, sei wahrlich ein Glückstreffer.