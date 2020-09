Etwa jedes dritte Kind leidet unter Warzen. Bei den Erwachsenen sind es „nur“ zehn Prozent. Die Wucherungen entstehen durch eine Virusinfektion und können an jeder Stelle des Körpers auftreten, an Händen und Füßen sind sie jedoch am häufigsten. Risikofaktoren, welche die Entstehung von Warzen fördern, sind etwa kleine Wunden. In manchen Fällen können sich die Kids auch beim Barfußlaufen im Turnsaal oder über ein Handtuch anstecken. Kratzen oder kleine Verletzungen an der Warze erhöhen die Übertragungsgefahr. Aus diesem Grund sollten Warzen möglichst früh entfernt werden. Fragen Sie Ihren Arzt! Neben Anti-Warzenmittel aus der Apotheke kann man auch Schöllkraut, Zitronensaft, Lavendelöl, Löwenzahn, Honig, Rizinusöl versuchen.