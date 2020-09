Bei seiner Erstveröffentlichung im Jahr 2012 staubte das Rollenspiel „Kingdoms of Amalur: Reckoning“ von Big Huge Games gute Kritiken ab, was den Entwickler allerdings trotzdem nicht vor dem Konkurs retten konnte. Der RPG-Geheimtipp geriet in Vergessenheit, mittlerweile liegen die Rechte an dem Titel bei THQ Nordic, wo man nun eine aufgehübschte Version namens „Kingdom of Amalur: Re-Reckoning“ veröfentlicht hat. Im Release-Trailer stimmt man die Gamer auf die Rückkehr von „Kingdoms of Amalur“ auf PC, PS4 und Xbox One ein.