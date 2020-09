„Puff Sleeves“, also sehr voluminöse Ärmel an Blusen, sind laut Guido Maria Kretschmer der Trend Nummer eins in diesem Herbst. Der Trend stehe laut dem Designer jeder Frau. Beim Kauf von Puffärmeln sollte man aber dennoch ein paar Sachen beachten, um in den Blusen mit den Puffärmeln eine perfekte Figur zu machen.