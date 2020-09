Tampa Bay Lightning hat im NHL-Play-off in der Halbfinalserie gegen die New York Islanders auf 2:0 gestellt. Beim 2:1-Sieg des Teams aus Florida in der Final-Paarung der Eastern Conference traf der Russe Nikita Kutscherow am Mittwoch (Ortszeit) neun Sekunden vor der Schlusssirene entscheidend. Tampa hat nun die vergangenen sechs Play-off-Partien in Folge gewonnen.