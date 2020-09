Die Corona-Fälle in Israel steigen immer weiter an und erreichten am Mittwoch den Rekordwert von fast 4000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Es war der zweite Tag in Folge, an dem die Behörden den jeweils höchsten Ein-Tages-Wert seit Beginn der Pandemie verzeichneten. Der führende Corona-Experte in Israel, Ronni Gamzu, forderte bereits einen erneuten einmonatigen Lockdown im ganzen Land. Die Gesundheitsbehörden wollen alle Schulen, Restaurants, Einkaufszentren und Märkte schließen.