Gegner der 380-kV-Freileitung in Salzburg haben einen Hungerstreik ab heute, Donnerstag, auf dem Mozartplatz in der Stadt Salzburg angekündigt. Eine kleine Gruppe von Aktivisten will dort in Zelten übernachten. Die Protestaktion startet um 10.00 Uhr, wie der Obmann des Vereins Fairkabeln in Salzburg und im Flachgau, Franz Fuchsberger, informierte.