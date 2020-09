Gegen die Stimmen von Grünen, Neos und SPÖ wurde im August vom Gemeinderat das Gratisparken am Samstag beschlossen - umgesetzt bis jetzt nicht. Zahlreiche Autofahrer riskierten an den vergangenen Samstagen einen Strafzettel, weil sie davon ausgingen, dass die Parkgebührenbefreiung bereits in Kraft sei.