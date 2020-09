Inhaltlich geht es in den Tracks von „All Rise“ auch um den Aspekt der Vergebung: „Vergebung ist die Erneuerung und die Auferstehung des eigenen Geistes! Wie sonst sollen wir unsere Selbstzweifel und Unsicherheiten hinter uns lassen und uns aufwärts-und vorwärtsbewegen, wenn wir nicht zuvor selbst und anderen vergeben?“, fragt sich Porter. Ebenso ist für ihn das Album aber auch ein Aufstehen und eine Danksagung. „Ich hoffe, dass ich mit diesem Album den Hörenden eine positive Richtung über die Themen vorgeben kann, mit denen ich mich selber auseinandersetze: Wahrheit, Respekt und das Leben zu schätzen - und über dieses nachzudenken. Im Song ‘Merchants Of Paradise‘ bringe ich das auf den Punkt.“ Wenn alles klappt ist Gregory Porter am 11. Juli 2021 bei „Klassik am Dom“ in Linz und am 4. November 2021 in der Wiener Stadthalle zu sehen.



APA/Andreas Westphal