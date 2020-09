Die Corona-Krise schnürt dem Modehandel in Niederösterreich immer mehr die Luft ab. „Ohne Kaufkraft keine Zukunft“, bringt es Branchensprecherin Nina Stift, die selbst in Tulln ein renommiertes Modehaus führt, auf den Punkt. Sie hatte ja, wie berichtet, bereits im Mai gewarnt: „Niemand kann sagen, ob die Menschen nach der Krise wieder so einkaufen, wie sie es davor getan haben.“