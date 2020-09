671/650 zwischen Schwarzlsee/IBC und Graz: Neue einheitliche Abfahrtshaltestelle in Graz ist der Andreas-Hofer-Platz.

Einheitliche Linienführung beider Linien über Schwarzlsee/IBC - Neuwindorf - Feldkirchen - Rudersdorfer Straße - Puchstraße - Graz

Verlängerung aller Busse nach Süden bis Thalerhof (Airbase One) bzw. Frikusweg (zu Schichtzeiten)

Verknüpfung zur S-Bahn erfolgt am Bahnhof Feldkirchen-Seiersberg und in Wettmannstätten

Verdichtungen stadtauswärts von ca. 06:35 bis 18:35 auf Stundentakt bzw. von 14:35 bis 19:05 auf einen Halbstundentakt, stadteinwärts von 05:45 bis 08:45 halbstündlich eine Ankunft in Graz

neu auf der Linie 671 letzter Bus ab Graz um 21:15

neu Wochenendverkehr auf der Linie 671 (überlagert an Samstagen: 15 Fahrten je Richtung, an Sonn und -Feiertagen: 6 Fahrten je Richtung)