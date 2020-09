Bergrettung musste im Lungau ausrücken



Am gleichen Tag wurde die Bergrettung auch im Lungau um Hilfe gebeten. Eine 44-Jährige unternahm eine Wanderung von Moosham auf den Mitterberg. Beim Abstieg stürzte die Frau über eine Wurzel und verletzte sich unbestimmten Grades am Bein. Schwammerlsucher fanden die Lungauerin, leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Mit insgesamt acht Männern der Bergrettung wurde die 44-jährige ins Tal gebracht. Anschließend ist sie in die Landesklinik Tamswegs eingeliefert worden.