Nach dem Flammeninferno in Moria mussten auch am Donnerstag mehrere kleinere neue Feuer gelöscht werden. Bereits am Mittwoch wurde vermutet, dass die Brände gezielt gelegt wurden. Migrationsminister Notis Mitarachi sagte, diese seien ausgebrochen, „als die Asylbewerber gegen die verhängte Quarantäne protestierten“, nachdem 35 positive Corona-Fälle festgestellt worden waren. Bislang unbeschädigte Zelte und andere provisorische Unterkünfte wurden zerstört.

Für 13.000 Flüchtlinge auf der Insel werden nun neuen Quartiere gesucht. 406 unbegleitete Minderjährige wurden in drei Flugzeugen aufs Festland gebracht, weitere sollen folgen.