Mit 131 Wasserkraftwerken, 22 davon in Kärnten, ist der Verbund einer der größten Erzeuger von Strom aus Wasserkraft in Europa. Um die Ziele mit 100 Prozent erneuerbarer Energie zu erreichen, muss auch die Sonne als Ressource angezapft werden. „Fotovoltaik ist ein bedeutender Zukunftsenergieträger. Der Verbund wird bis zum Jahr 2030 seine Wasserkraft-Stromerzeugung zu etwa 25 Prozent mit Fotovoltaik- und Windstromerzeugung ergänzen“, kündigt Vorstand Michael Strugl an.