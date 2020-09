Die Voraussetzungen für die freiwillige Inanspruchnahme des Distance Learning hat Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) jüngst in einer Verordnung festgelegt. Schüler müssen dafür entweder nachweislich in die sogenannte Covid-Risikogruppenverordnung fallen - also z.B. an bestimmten chronischen Herz- oder Lungenleiden oder Krebs erkrankt sein - oder mit Angehörigen einer solchen Risikogruppe im gleichen Haushalt leben. Ebenfalls antragsberechtigt sind Schüler mit einer Erkrankung, die eine Isolation zwingend nötig macht, sowie Kinder und Jugendliche, für die steigende Corona-Infektionszahlen eine besondere psychische Belastung darstellen.