In Bad Eisenkappel ist der Lenker in einer scharfen Kurve auf das Bankett geraten und in weiterer Folge von der Fahrbahn abgekommen, wodurch er stürzte. Die 16-Jährigen wurden dabei vom Moped geschleudert und erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.