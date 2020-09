Viktoria Asarenka hat am Mittwoch (Ortszeit) das Damen-Halbfinale bei den US Open komplettiert. Die ungesetzte 31-jährige Weißrussin besiegte in der Night Session in New York die Belgierin Elise Mertens mit 6:1,6:0. Asarenka trifft nun schon am Donnerstag auf die 23-fache Major-Siegerin Serena Williams (USA-3). Das zweite Halbfinale bestreiten Jennifer Brady (USA-28) und Naomi Osaka (JPN-4).