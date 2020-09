Der regierungsinterne Zwist um die Aufnahme von Geflüchteten aus den überfüllten griechischen Camps geht in die nächste Runde. Nachdem Innenminister Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) am Mittwoch vehement ihr Nein zu einer möglichen Aufnahme bekräftigen, scheint sich Grünen-Abgeordneter Michel Reimon geschlagen zu geben. „Ich hab heute versagt. So richtig“, meinte Reimon via Twitter.