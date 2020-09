Nach Wolfgang Sobotka (ÖVP) war am Mittwoch auch dessen ehemaliger Pressesprecher vor dem Untersuchungsausschuss geladen. „Sidlo hat mich gebeten, ihn Herrn Magister Neumann vorzustellen“, schilderte Bernhard Krumpel - das habe er dann gemacht. Eine Empfehlung habe er aber nicht abgegeben, nur seinen Werdegang skizziert und auf seine Eignung hingewiesen. „Das war ganz wertfrei.“ In die weitere Bestellung Sidlos zum Casinos-Finanzchef sei er nicht involviert gewesen, so Krumpel.