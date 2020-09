Die vierte Runde steht am kommenden Wochenende in der 3. Liga auf dem Programm. Doch Corona machte es möglich, dass einige Klubs sogar erst ein Spiel am Konto haben. Neben Stripfing, dem Team Wiener Linien und dem Wiener Sport-Club schaffte Mauerwerk dieses Kunststück. Doch für die Simmeringer wird in dieser Woche auch keines mehr dazukommen.

Denn die Rieger-Elf hatte am Dienstag schon das Nachtragsspiel gegen das Team Wiener Linien wegen einiger Corona-Fälle absagen müssen. Jetzt fällt auch am Freitag das Spitzenspiel beim FC Marchfeld Mannsdorf ins Wasser. „Die Situation hat sich bei uns nicht gebessert. Wir würden gerne spielen, können aber nicht. Die Mannschaft hat heute Tests gemacht und jetzt warten wir natürlich gespannt auf die Ergebnisse“, resümierte FCM-Co-Trainer Patrick Kasuba. Auch das Training findet derzeit nicht statt. Wienerberg untersagt dem Untermieter die Einheiten.



Nachteil im Titelkampf?

Für Mauerwerk könnte das im Titelkampf auf Sicht gesehen vielleicht ein Nachteil sein. Da die übrigen Titelkandidaten eindeutig mehr Spiele bislang absolvierten. „Natürlich ist es ein komisches Gefühl, wenn man einen Blick auf die Tabelle wirft. Aber positiv für uns ist, dass wir mit einem Spiel und einem Sieg in der Tabelle gar nicht so schlecht platziert sind“, meint Kasuba weiter. Vielleicht findet für Mauerwerk ja die fünfte Runde statt - da soll es dann gegen die Admira Juniors gehen. Da ist das letzte Meisterschaftsspiel dann schon fast einen Monat her...