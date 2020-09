Im Anschluss an die Herbstklausur verkündete die Tiroler Landesregierung auf der Kronburg (Zams) am Mittwoch ein Konjunkturpaket von 169 Millionen Euro für 2021. In Summe steuert man auf stolze 800 Millionen Euro an Corona-Hilfsgeldern zu. Die aktuelle Covid-Situation bereitet Sorgen, vor allem das drohende Gelblicht für Innsbruck.