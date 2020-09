Engpässe bei Masken- und Schutzkleidung, wie es sie im Frühling gegeben hat, sollen der Vergangenheit angehören: Die Republik Österreich wird Millionen an Masken, Schutzkittel und Beatmungsgeräte als Reserve bis zur nächsten großen Pandemie-Welle lagern. Man wolle sich dadurch auch künftig unabhängiger vom internationalen Markt machen, verkündeten Bundeskanzler Kurz und Verteidigungsminister Tanner gemeinsam bei einem Termin in Großmittel (NÖ). „Die letzten Monate haben uns gezeigt, wie instabil unsere Versorgung mit medizinischer Schutzausrüstung in Krisen sein kann. Das Bundesheer als strategische Reserve der Republik, lagert nun an fünf strategisch wichtigen Standorten Schutzausrüstung als Vorrat ein“, so Tanner am Dienstagvormittag.