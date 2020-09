Gudenus: „Alle wussten Bescheid“

Was, wie nun Tajana Gudenus in einem Facebook-Statement bestätigte, alle wussten. „Alle Anwesenden wussten Bescheid, dass dies im Lauf des Abends besprochen werden sollte. Dieses Thema war übrigens für Strache einer der Hauptgründe, die vermeintliche Oligarchin kennenzulernen.“ Es war also kein Randthema, wie von Strache behauptet. Die Folgen sind bekannt (Ermittlungen der Justiz und U-Ausschuss).