Der unheilbar kranke Franzose Alain Cocq, der sich wegen verweigerter Sterbehilfe zu Tode hungern wollte, hat seinen Hungerstreik abgebrochen. „Ich war nicht mehr in der Lage, diesen Kampf zu führen“, so Cocq. Er könnte nach eigenen Angaben schon in sieben bis zehn Tagen wieder zu Hause sein und wolle seinen Kampf für Sterbehilfe weiterführen - „aber auf andere Art und Weise“.