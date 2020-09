Eine Herkulesaufgabe! Das ist das Sprint-Radrennen am Samstag (17) am Flughafen Graz-Thalerhof für die Veranstalter. „Wir befinden uns im Prinzip ja auf Sperrgebiet. Da ist der Aufwand um einiges größer, man muss auf viele Details achten. Dazu kommen auch noch die Verordnungen mit Corona“, erklärt Verbandschef Gerald Pototschnig. Alles in allem (Athleten, Betreuer, etc.) dürfen nicht mehr als 200 Personen dabei sein - bei Nennschluss waren es über 80 Fahrer.