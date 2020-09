Lange Genehmigungsverfahren und ein großer Rückstau an großen Projekten: Wie die „Steirerkrone“ in den vergangenen Tagen berichtete, lässt das Ökostrom-Gesetz seit Jahren auf sich warten. Umweltministerin Leonore Gewessler verspricht eine rasche Umsetzung, doch in der Steiermark will man das nicht (mehr) glauben.