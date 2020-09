Neue Lage, drei Tage! Da steigt die Anspannung im Team, aber auch bei Ilzer. Der gibt vor seinem Liga-Debüt zu: „Es kribbelt immer, so abgebrüht bin ich nicht. Ich bin selbst gespannt, was rauskommt.“ Das erste Mal - das tat bei Ilzer in der Vergangenheit zweimal weh. Mit der Austria ging der 42-Jährige im Vorjahr in der ersten Meisterschaftsrunde bei WSG Tirol 1:3 k.o, ein Jahr davor verlor der Oststeirer sein erstes Bundesligaspiel als WAC-Coach in St. Pölten mit 3:4. Nur bei seiner Hartberg-Premiere konnte Ilzer 2017 auf Anhieb jubeln: 1:0-Sieg in Wattens.

Interesse an Eze

„Ein Sieg würde Selbstvertrauen geben, das Ganze stärken. Erst recht, wenn man einen Neuanfang wie wir haben. Wenn du zum Start gleich ein Erfolgserlebnis hast, macht das den Weg einfacher“, so Ilzer. Überraschen kann ihn der Gegner nicht, alle Tests wurden analysiert. „Es wird ein Duell auf Augenhöhe.“