Mehr als 10.000 Besucher strömen jedes Jahr zu dem Spektakel. Die vorgeschriebenen Abstandsregeln können da nicht eingehalten werden. „Die Zuschauer können von vielen Seitenstraßen zur Laufstrecke – sie alle zu erfassen ist einfach unmöglich“, sagt Brugger. Den Lauf in Zeiten von Corona in einer kleineren Form stattfinden zu lassen, sei keine Alternative gewesen: „Entweder gescheit, oder eben gar nicht.“ Der Lauf hätte am 1. Adventsamstag stattfinden sollen.