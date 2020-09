„Keine endgültige Entscheidung"

„Es handelt sich noch um keine endgültige Entscheidung“, so Vasiljevic nun zum regierungsnahen TV-Sender Prva. „Wir haben noch nichts akzeptiert und nichts unterschrieben.“ Die Frage des Umzugs habe nicht in dem Dokument gestanden, das Vucic in Anwesenheit Trumps unterzeichnet hatte. Diesbezügliche Schritte hingen auch von Israels Handlungen ab.