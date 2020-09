Angebot für die Kleinsten fehlt

Die zusätzlichen Kriterien des „Vereinbarkeitsindikators für Familie und Beruf“ (VIF) erfüllen 65 Gemeinden - nur dort ist das Betreuungsangebot ausreichend, damit beide Eltern Vollzeitjobs nachgehen können. Massiv ausbaufähig ist auch weiterhin das Angebot für die unter Dreijährigen - noch immer bieten 22 Gemeinden keine Betreuung in Krippen oder bei Tageseltern (deren Anzahl sich seit 2014 um 140 Personen reduziert hat) an. Und das obwohl in den letzten sechs Jahren 123 Kinderkrippen errichtet wurden.