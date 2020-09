Ein 25 Millionen schwerer Schub in der Wohnbauförderung soll jetzt den Kostendruck in der überhitzen Baubranche dämpfen: Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) stellte am Mittwoch das Paket vor. Die Förderung steigt bei Kauf und Miete. Jährlich sollen mindestens 700 geförderte Mietwohnungen gebaut werden.