Es war gegen 9 Uhr am Vormittag, als eine 80-jährige Autolenkerin aus Hochburg-Ach in einer Kurve in der Holzgasse ihrer Heimatgemeinde plötzlich von der Fahrbahn abkam und ungebremst auf das Grundstück der Familie W. raste. Der Kleinwagen krachte ins Heck eines dort abgestellten Audi und verschob diesen trotz eingelegten ersten Gangs um 8,5 Meter nach vorn. Dabei wurde ein einbetoniertes Klettergerüst samt Kinderreck aus der Verankerung gerissen. Am Audi entstand übrigens Totalschaden, die Lenkerin musste ins Spital gebracht werden.