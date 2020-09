Die „Karlsruhe“, die an der Eroberung von Kristiansand beteiligt war und auf unbekannter Position verloren ging, wurde bei der Überprüfung eines Unterwasserkabels zwischen Norwegen und Dänemark entdeckt. Das Sonar zeigte einen Schatten an, dem man zunächst nicht viel Bedeutung beimaß - Schiffswracks am Meeresboden in Norwegen sind nichts Ungewöhnliches.