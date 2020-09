Die Forscher verarbeiteten die Daten aufgrund eines Algorithmus, das automatisch die Bilder eines Gletschers erkennt. Gezählt wurden im Alpenraum 4395 Gletscher mit einer Gesamtfläche von 1806 Quadratkilometer. 49,4 Prozent davon befinden sich in der Schweiz, 20 Prozent in Österreich, 18 Prozent in Italien und 12,6 Prozent in Frankreich.