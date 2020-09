Er war der 16. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und amtierte von 1861 bis 1865. Unter der Führung des Republikaners wurde nicht nur die Sklaverei abgeschafft, er wandelte das Land geschickt in einen Industriestaat um und ebnete den USA somit erfolgreich den Weg in Richtung Weltmacht. Nun steht ein Haarbüschel Lincolns - eingewickelt in ein blutbeflecktes Telegramm, das in der Nacht seiner Ermordung empfangen wurde - zum Verkauf.