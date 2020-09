Der 91-Jährige aus dem Bezirk Perg lenkte am Dienstag gegen 15.45 Uhr sein dreirädriges Elektro-Invalidenfahrzeug auf der Gemeindestraße Am Moosberg in St. Georgen an der Gusen. Er fuhr auf einer steilen Zufahrt im Zickzackkurs mehrmals quer zur Straße und stürzte dabei auf die rechte Seite. Das Invalidenfahrzeug fiel auf ihn und er konnte sich nicht mehr selbständig befreien.