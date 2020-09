Mehr als 8000 Besucher am „Comeback-Tag“

Die fast fünfmonatige Schließung kostete das von Peuerbach aus agierende Familienunternehmen einen niedrigen siebenstelligen Betrag, am 5. August wagten Hans-Peter Obermayr und sein Bruder Klaus den Neubeginn. Am „Comeback-Tag“ wurden an den sieben Standorten, von denen mit Regau, Steyr, Ried, Peuerbach und Wels fünf in Oberösterreich sind, mehr als 8000 Besucher gezählt: „Gerade Familien sehen den Kinobesuch derzeit offenbar auch als kleinen Urlaubsersatz und wichtige Auszeit vom belasteten Alltag.“