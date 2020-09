Graz ist um eine Attraktion reicher! Am Wochenende wird das neue „GrazMuseum Schloßberg“ eröffnet, das in den vergangenen Monaten um 2,8 Millionen Euro errichtet wurde. Es bietet nicht nur spektakuläre Ausblicke, sondern auch spannende Einblicke in die Geschichte der Stadt - barrierefrei und bei geringem Eintritt.