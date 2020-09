Corona-Kritikern können sich über mehr Zulauf freuen

Dieses Mauscheln im Kommissions-Hinterzimmer ist deswegen so gefährlich, weil sie vor allem Corona-Kritikern in die Hände spielt. Sie werden durch Patzer wie diesen nur noch mehr Zulauf bekommen und jene, die bereits zuvor die Corona-Maßnahmen kritisch gesehen haben, werden sich nun durch das Ampel-Wirrwarr einmal mehr bestätigt fühlen. Gerade in Zeiten, in denen wir eine zweite Welle hintanhalten müssen, ist dieser Vertrauensverlust brandgefährlich. Maßnahmen brauchen nämlich auch motivierte Menschen, die sich daran halten.