Gruppierung dieses Namens schon vor 10 Jahren aktiv

Eine Gruppierung dieses Namens war bereits vor etwa zehn Jahren in Erscheinung getreten. Sie bekannte sich damals zu mehreren Brand- und Sprengstoffanschlägen auf Behördengebäude in Berlin, bei denen niemand verletzt wurde. Außerdem verschickte sie 2011 einen Drohbrief mit Patronen an den damaligen der deutschen Innenminister Hans-Peter Friedrich. Die Bundesanwaltschaft hatte in dem Fall 2013 unter anderem deutschlandweit Wohnungen durchsuchen lassen.