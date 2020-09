In Rohr an der Raab nahe Feldbach in der Steiermark ist am Mittwoch in der Früh ein mit Hühnern beladener Lkw von der L248, Rohrerstraße, abgekommen, umgekippt. Das Fahrzeug stürzte in einen rund drei Meter tiefen Graben. Die Unfallstelle wurde für die Bergungsarbeiten gesperrt.