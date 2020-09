Die Aufgabenpalette ist umfangreich, aufgrund des Virus hat sie sich sogar erweitert. „In der Players Lounge betreuen wir die Spieler, in dem wir ihnen das Essen servieren. Auch die dort zur Verfügung gestellten Sportgeräte desinfizieren wir. Vor dieser Lounge besetzen wir den ,Welcome Desk’ und führen etwa die Fieberchecks an den Spielern durch. Zwei Hostessen haben wir jeweils an den sechs Eingängen positioniert, die die Tickets entwerten, die Bänder ausgeben und die Akkreditierungen kontrollieren. Und bei den Premium-Sitzen, also den Logen, kümmern sich Hostessen um das Wohl der Besucher“, listet Hostessen-Leiterin Melanie Schroll (24) im Detail auf.