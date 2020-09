Ein ungewöhnlicher Unfall hatte am Dienstag in Deutschland für Schlagzeilen gesorgt: Polizeibeamte bargen nach einem Verkehrsunfall auf einer Autobahn ein weißes Löwenbaby aus einem Kleinlaster. Während in den beiden am Unfall beteiligten Fahrzeugen insgesamt vier Menschen verletzt wurden, blieb die kleine Löwin nahezu unverletzt. Am Mittwoch die gute Nachricht: Das Raubtiermädchen ist in einem Reptilienzoo untergekommen und „quietschfidel“.