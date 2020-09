Die Regierung in Weißrussland verschärft ihren Kurs gegenüber Oppositionspolitikern. Zwei Tage nach dem Verschwinden von Maria Kolesnikowa wurde jetzt der Anwalt Maxim Snak am Mittwoch nach Angaben von Unterstützern in Gewahrsam genommen. Snak gehörte dem Koordinierungsrat an, der in den vergangenen Wochen die Proteste gegen die Wahlfälschungen und Präsident Alexander Lukaschenko organisierte.