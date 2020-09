Hohe Dunkelziffer bei Opfern und Tätern

Mittlerweile wurden elf Beschuldigte - darunter eine Frau - ausgeforscht, vier Personen befinden sich in Untersuchungshaft, so Eidenberger. „Die Anzeigen lauten auf Gründung einer kriminellen Vereinigung sowie eines verbrecherischen Komplotts und Nötigung.“ Bei der Zahl der Beschuldigten dürfte es sich jedoch lediglich um die Spitze des Eisberges handeln: So gehe die Exekutive von einer hohen Dunkelziffer an weiteren noch unbekannten Tätern aus. Auch bezüglich der Opfer der „Sittenwächter“ verhält es sich ähnlich - bislang seien zehn Frauen namentlich bekannt - die Zahl „könnte aber durchaus im dreistelligen Bereich liegen“, so der Sprecher weiter.