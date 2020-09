Plus 17 Prozent in fünf Jahren

Die monatlichen Nettomieten wuchsen von 396,20 auf 416,80 Euro, die Betriebskosten von 136,40 auf 137 Euro (2,10 Euro pro Quadratmeter), so die Statistik Austria. In den letzten fünf Jahren hat sich der Quadratmeterpreis für Hauptmietwohnungen (inklusive Betriebskosten) um 17 Prozent erhöht.