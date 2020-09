Der Urlaub ist vorbei, für David Alaba hat der Trainingsalltag wieder begonnen - und auch das Dilemma um seine Vertragsverlängerung bei den Bayern geht in die nächste Runde. Die „SportBILD“ will jüngst in Erfahrung gebracht haben, woran es wirklich hakt: an Millionen. Bayern soll Alaba elf Millionen Grundgehalt plus sechs Millionen an möglichen Prämien bieten, Alba und sein Beraterteam fordern laut „Bild“ aber die Möglichkeit, auf über 20 kommen zu können. Im Video oben hören Sie, was Trainer Hansi Flick zum Vertragspoker sagt.